Estoril-Sp. Braga: canarinhos num bom momento

CÓD 150 Estoril 4,4 Empate 3,75 Sp. Braga 1,71

À procura do regresso às vitórias no campeonato, Sp. Braga visita este sábado o Estoril, numa partida da 10.ª jornada na qual terá pela frente uma equipa da Linha que surge na sétima posição, com 15 pontos - os minhotos estão em terceiro, com 19.Olhando ao registo recente, contando todas as provas, o Sp. Braga venceu apeans um dos últimos cinco encontros, período no qual sofreu sempre golos - marcou em quatro deles. Desses cinco, apenas um não teve 3 ou mais golos e ambas as equipas a marcar.Quanto ao Estoril não perde há cinco encontros, tendo nesse período somado três vitórias e dois empates. Ainda assim, a turma da Linha, comandada por Nélson Veríssimo, leva três jogos caseiros sem ganhar, contando com dois empates e um desaire nesse período. Em termos de golos, note-se que apenas um dos últimos seis jogos teve 3 ou mais no total final.Quanto ao confronto direto, o Sp. Braga leva oito jogos sem perder diante do Estoril, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Na época passada, refira-se, o Sp. Braga venceu por 2-0 em casa e depois empatou a zeros na Amoreira.