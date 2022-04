Estoril-Sp. Braga: duelo de fecho da jornada 30 da Liga

CÓD 114 Estoril 3.49 Empate 3.33 Sp. Braga 1.99

Vindo de uma derrota dolorosa em Glasgow, que ditou o adeus à Liga Europa, o Sp. Braga procura esta segunda-feira deixar praticamente garantido pelo menos o quarto lugar final no campeonato nacional, isto numa partida da 30.ª jornada na qual terá um Estoril que entra em campo ainda a precisar de alguns pontos para confirmar a permanência.Com 55 pontos, o Sp. Braga vem de três vitórias seguidas no campeonato, mas a tal derrota na Liga Europa ainda estará na memória e poderá pesar, tal como também o aspeto físico, com o prolongamento jogado na Escócia. Por outro lado, nesse duelo europeu os minhotos viram invertida uma tendência recente, com os cinco jogos prévios nos quais havia sido o primeiro conjunto a marcar.Quanto ao Estoril, tem 34 pontos e está 8 pontos acima do Moreirense, o 16.º colocado da tabela. Em teoria, com 15 pontos em disputa, os canarinhos estão relativamente seguros, mas a confirmação ainda está por definir. Por outro lado, apesar de ter a zona de descida ali perto, o Estoril pode acabar a jornada em 7.º, logo atrás da zona de apuramento europeu. Ainda assim, os canarinhos não estão propriamente na sua melhor fase, já que perderam os últimos três jogos que disputaram.Em relação ao confronto direto, o Sp. Braga leva 7 partidas seguidas sem perder diante do Estoril, tendo vencido nos últimos quatro. Em seis dos últimos sete foi também a primeira equipa a marcar e em cinco dos últimos seis ao intervalo estava na frente.