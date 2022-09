Estoril-Sporting: leões querem dar pontapé no mau momento

Estoril e Sporting defrontam-se na noite de sexta-feira, a partir das 21:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada do principal escalão de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por três pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Estoril posiciona-se no quinto lugar, com sete pontos, após somar duas vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Sporting se encontra no 13.º posto, com quatro pontos, após somar um triunfo, um empate e dois desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais ou não oficiais em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Estoril registou duas vitórias (Famalicão e Paços de Ferreira), um empate (Rio Ave) e duas derrotas (Fulham - jogo de preparação - e Vitória de Guimarães), ao passo que o Sporting somou um triunfo (Rio Ave), dois empates (Wolverhampton - jogo de preparação - e Sporting de Braga) e dois desaires (FC Porto e Chaves).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Sporting, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.