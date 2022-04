Estoril-Vizela: visitantes procuram voltar a vencer

CÓD 117 Estoril 2.27 Empate 3.24 FC Vizela 2.93

Depois da paragem para os jogos das seleções, está de volta o campeonato nacional, com um embate da jornada 28 da Liga a colocar frente a frente Estoril e Vizela, duas equipas que entram nesta partida separadas por 7 posições e 8 pontos na tabela.Os canarinhos, com 34 pontos, estão na metade superior da tabela e aindam lutam pelo sexto posto, ao passo que os visitantes, com 26, estão 4 acima da zona do playoff de permanência, pelo que amealhar pontos aqui e ali é algo fundamental.E pontos é algo que os de Vizela não têm conseguido nas últimas partidas, já que não vencem há sete duelos (perderam três jogos e empataram quatro), sendo que nos últimos doze demonstraram uma permeabilidade defensiva preocupante, sempre a sofrer pelo menos um golo.Quanto ao confronto direto, aí a conta aponta para empates, já que apenas um dos últimos seis jogos teve vencedor, curiosamente o primeiro da história entre as duas equipas, com a vitória do Vizela por 1-0 em 2008/09.