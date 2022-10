Estrasburgo-Lille: golos à vista

CÓD 199 R. Estrasburgo 2,85 Empate 3,3 Lille 2,35

Em jogo da 11.ª jornada da Ligue 1, Estrasburgo e Lille encontram-se no Stade de la Meinau, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 7.º colocado, respetivamente.Com 16 pontos, o Lille é a equipa mais bem colocada, mercê das suas 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A equipa de José Fonte e Tiago Djaló tem o aspeto curioso de ter marcado 18 golos e sofrido 18, sendo que no registo recente tem também outra curiosa particularidade: nos últimos oito jogos alternou vitórias com derrotas. Se a tendência se mantiver... neste duelo irá perder! Olhando a estatísticas, nota para o facto do Lille ter marcado e sofrido em nove dos últimos dez jogos, algo que acaba por justificar o registo de 3 ou mais golos em sete dos seus últimos oito jogos.Quanto ao Estrasburgo, 14.º com 8 pontos, vem da sua primeira vitória da temporada, que permitiu deixar a penúltima posição da tabela na última ronda. A equipa visitada tem aidna o registo de ter marcado e sofrido em cinco dos últimos seis jogos.Quanto ao confronto direto, o Lille leve sete jogos a marcar ao Estrasburgo, tendo conseguido escapar sem perder nos últimos oito. Em cinco dos tais sete nos quais marcou foi a primeira a fazê-lo em cinco.