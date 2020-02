Estrasburgo-Lille: regresso à Ligue 1 após adeus na Taça

Vindos de afastamentos na Taça de França, Estrasburgo e Lille encontram-se este sábado em partida da 22.ª jornada da Ligue 1, num encontro que colocará frente a frente duas formações separadas por um ponto e uma posição na tabela.



Mais bem colocado, com 31 pontos no 7.º posto, o Lille chega a esta partida na sequência de três derrotas seguidas, a mais recente a mais dolorosa, com um afastamento com sabor a escândalo diante do modesto Épinal.



Quanto ao Estrasburgo, vindo da derrota diante do Marselha a meio da semana, chega a este encontro uma semana depois da vitória no Monaco para a Ligue 1, um resultado no qual se tentará apoiar para reverter a sua fase.



No que a jogadores diz respeito, Lamine Koné, Mohamed Simakan, Anthony Caci, Abdallah Ndour e Lebo Mothiba são baixas no Estrasburgo, ao passo que Yusuf Yazici, Timothy Weah, Domagoj Bradaric e Adama Soumaoro não poderão atuar no pelo Lille.

CÓD 156 R. Estrasburgo 2.58 Empate 2.83 Lille 2.69