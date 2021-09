Estrasburgo-Metz: à procura de melhores resultados

Começa a jornada 6 da Ligue 1, com um duelo entre Estrasburgo e Metz, duas equipas que são à entrada da ronda 15.ª e 17.ª, com 4 e 3 pontos, respetivamente.



Em melhor posição, o Estrasburgo tem uma vitória, um empate e três derrotas, chegando a este jogo vindo de uma derrota em Lyon. A turma de Estrasburgo leva onze encontros seguidos a sofrer golos (contando pré-temporada), sendo que dos últimos nove sete tiveram mais do que 3 golos e oito contaram com tentos de ambas as equipas. Dion Moise Sahi, Ibrahima Sissoko, Anthony Caci e Lebo Mothiba são baixas.



Quanto ao Metz, não vence nenhum dos encontros que disputou e sofrer sempre golos. Vem de uma derrota diante do Metz e até ao momento apresenta um registo de 6 golos marcados e 10 sofridos. Marc-Aurele Caillard, Manuel Cabit, Kévin N'Doram, Opa Nguette e Farid Boulaya são baixas.



No que ao confronto direto diz respeito, o Estrasburgo leva nove encontros seguidos a sofrer diante do Metz, ainda que nos últimos dois encontros tenha vencido um e empatado outro: 2-2 em casa e 2-1 fora. Como será desta vez?

CÓD 209 R. Estrasburgo 1.8 Empate 3.45 Metz 4.2