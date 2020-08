Estrasburgo-Nice: equipa de Rony Lopes em ação

Equipa onde atua Rony Lopes, o Nice tenta este sábado dar seguimento ao arranque de temporada ganhador - bateu o Lens por 2-1 -, defrontando pelas 20 horas o Estrasburgo, uma equipa que, no plano oposto, saiu a perder na ronda de abertura do campeonato, ao perder perante o Lorient, por 3-1.



Com apenas um jogo oficial nas pernas, e sem grande ponto de referência, olhar somente ao que ambas as equipas fizeram na pré-temporada. O Estrasburgo venceu dois e perdeu um duelo, ao passo que o Nice ganhou três, empatou outro e perdeu quatro encontros.



Olhando ao confronto direto, o Estrasburgo venceu três dos últimos cinco duelos entre estas duas equipas, havendo a registar ainda um empate e uma vitória do Nice. Um registo negativo que Rony Lopes e companhia tentarão inverter neste embate, no qual é bem provável que a tendência de poucos golos se mantenha: foi assim em seis dos últimos sete duelos, com dois ou menos golos.

