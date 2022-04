Estrasburgo-PSG: campeão procura fechar com nota elevada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 168 R. Estrasburgo 2.97 Empate 3.43 PSG 2.16

Já campeão, o Paris SG procura fechar a temporada com nota elevada, tendo pela frente esta sexta-feira, na abertura da jornada 35 uma das equipas sensações da época, o Estrasburgo, atual sexto colocado e ainda com chances de chegar às zonas de qualificação para o playoff da Champions.Com 56 pontos, o Estrasburgo não perdeu nenhum dos últimos sete encontros caseiros na Ligue 1, algo que procurará ampliar num embate diante dos parisienses. Ainda assim, a formação de Estrasburgo tem também alguns dados negativos contra si, como o facto de ter sofrido nos últimos quatro encontros. Falando em golos, apenas um dos últimos nove jogos tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao Paris SG, vem de cinco jogos seguidos sem perder, sendo que nesses cinco duelos marcou sempre em primeiro lugar e ao intervalo estava a ganhar em quator deles. Em apenas um dos últimos oito o marcador final não teve 3 golos ou mais. Por outro lado, refira-se que na Ligue 1 o Paris SG perdeu apenas 4 dos últimos 38 jogos que disputou.Em relação ao confronto direto, o Paris SG leva nove partidas seguidas sem perder diante deste oponente, sendo que nos últimos quatro conseguiu sempre ganhar. Nos últimos seis embates foi a primeira equipa a faturar, sendo qeu em termos de golos já lá vão 16 encontros seguidos do PSG a faturar ante o Estrasburgo.