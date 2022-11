Estrela da Amadora-Benfica: águia desfalcada em jogo com história

CÓD 155 E. Amadora 10,5 Empate 5,45 SL Benfica 1,12

Jogo do Grupo C da Taça da Liga, com o Estrela da Amadora a receber o Benfica, numa partida entre o quarto da Liga SABSEG e o primeiro do principal escalão, respetivamente.A atuar em casa, o Estrela chega a este jogo vindo de uma série de cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates. Por outro lado, nos últimos cinco jogos o Estrela foi a primeira equipa a marcar, sendo que em oito dos últimos dez ambas as equipas faturaram.Em relação ao Benfica, os números não enganam. As águias ainda não perderam esta época e, contando duelos da temporada passada, levam 31 jogos sem perder. Os encarnados, ainda assim, estarão sem seis jogadores habitualmente titulares que estão no Mundial (Alexander Bah, António Silva, Otamendi, João Mário, Enzo Fernández e Gonçalo Ramos), o que obrigará Roger Schmidt a algumas mexidas.Note-se, por fim, que estas duas equipas encontraram-se pela última vez em 2020/21, tendo na altura o Benfica ganho na Reboleira por 4-0.