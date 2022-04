Estrela da Amadora-Vilafranquense: separados por 3 pontos

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 28.ª jornada da Liga SABSEG, com um embate entre duas equipas que estão coladas na tabela, no 12.º e 13.º postos, respetivamente. Com 34 pontos, o Estrela da Amadora é aquela que está em melhor posição, surgindo com mais 3 pontos do que o Vilafranquense.



Vindo de um empate diante do FC Porto B, o Estrela da Amadora venceu apenas dois dos últimos dez jogos, sendo que nessa sequência perdeu cinco e empatou três. Quanto ao Vilafranquense, vem de dois empates consecutivos e nos últimos dez jogos ganhou três, empatou três e perdeu quatro.



Nota ainda para os golos: apenas um dos últimos cinco jogos do Estrela não teve pelo menos 3 golos; do lado inverso, somente dois dos últimos oito duelos do Vilafranquense contou com pelo menos 3 tentos.



Em termos de confronto direto, na primeira volta houve um empate a dois golos em Vila Franca de Xira.

Por Record