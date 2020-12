Estrela Vermelha-Alba Berlim: alemães em bom momento

Em mais um jogo da Euroliga, Estrela Vermelha e Alba Berlim encontram-se esta terça-feira em solo sérvio, num encontro da 15.ª jornada que colocará frente a frente o 15.º e o 13.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, os alemães entram em campo vindos de duas vitórias seguidas e um total de quatro triunfos nos últimos seis duelos desta Euroliga, ao passo que os sérvios no mesmo período de jogos conseguiram somente um triunfo - tendo perdido os restantes cinco.



Uma tendência negativa dos sérvios que se alastra também ao confronto direto, já que em quatro duelos já disputados apenas por uma vez venceram. Foi em 2015, na altura com um triunfo por 86-69. De lá para cá, em mais três jogos, perderam sempre, com destaque para o duelo mais recente, em janeiro deste ano, com vitória alemã na Sérvia por 94-85.



Nota final às estatísticas pontuais dos últimos dez jogos, que mostram uma média de 78 pontos marcados pelo Estrela Vermelha e um total de 155 em média. Quanto ao Alba, tem uma média pontual de 81 pontos por jogo, para um total em média de 156.