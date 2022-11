Estrela Vermelha-ASVEL Lyon: em busca do regresso às vitórias

CÓD 229 Est. Vermelha 1,47 Empate 14 ASVEL Lyon 2,8

Encontro da 8.ª jornada da fase regular da Euroliga, com os sérvios do Estrela Vermelha a receberem esta quinta-feira a visita dos franceses do ASVEL Lyon, num duelo que colocará frente a frente o 18.º e o 13.º colocados, respetivamente.Com 3 vitórias e 4 derrotas, o ASVEL Lyon entra em campo vindo de um desaire que travou uma sequência de quatro vitórias seguidas. Em termos pontuais, os franceses acumulam uma média de 80 pontos nos últimos dez jogos. Quanto a individualidades, Nando de Colo é a figura, com média de 12,7 pontos e 4 assistências nesta Euroliga, ao passo que Youssoupha Fall é o destaque nos ressaltos, com 8,3.Em relação ao Estrela Vermelha, está em último com apenas uma vitória em sete encontros, tedo nos últimos três embates sido sempre derrotado - um deles no campeonato interno. A turma sérvia, refira-se, tem uma média pontual nos últimos dez jogos de 77. Em termos individuais, Ben Bentil é figura, com 13,9 pontos e 5,9 ressaltos de média, ao passo que Luca Vildoza destaca-se nas assistências, com 4,3 de média nesta Euroliga.Quanto ao confronto direto, nota para o registo médio pontual, de 150 por partida nos últimos dez encontros. Na época passada ambas as equipas ganharam os respetivos jogos caseiros: 73-67 por parte do Estrela Vermelha; 69-67 por parte do Lyon.