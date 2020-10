Estrela Vermelha-Baskonia: sérvios em busca da primeira vitória

Derrotados na partida inaugural desta Euroliga, os sérvios do Estrela Vermelha recebem esta sexta-feira a visita dos espanhóis do Baskonia, numa partida da 2.ª ronda da Euroliga na qual terá pela frente uma formação basca que arrancou a vencer de forma surpreendente diante do Real Madrid.



A atuar em casa, a turma sérvia vai disputar o seu terceiro jogo oficial da temporada, ao passo que os espanhóis já levam seis encontros jogados, com um registo até ao momento de quatro vitórias e duas vitórias.



No que ao confronto direto diz respeito, de frisar que o Baskonia venceu os últimos quatro encontros que disputou diante do Estrela Vermelha, o último dos quais em fevereiro, com uma vitória por 71-56. Como será desta vez?



Quanto a estatísticas deste confronto direto, de notar que o Estrela Vermelha perdeu o primeiro período e a primeira parte em cinco dos últimos seis encontros diante deste Baskonia, tendo uma média de 77 pontos neste confronto direto (nos últimos dez encontros). Quanto ao Baskonia, apesar da vantagem recente, tem uma média pontual de 75 na última dezena de encontros.