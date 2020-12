Estrela Vermelha-Hoffenheim: duelo de topo no Grupo L da Liga Europa

Duelo entre as duas equipas que ocupam as posições de apuramento para os 16-avos-de-final da Liga Europa no Grupo L, com os alemães do Hoffenheim a estarem à distância de um empate de assegurarem também o primeiro posto neste agrupamento. Aliás, um empate irá fechar o apuramento também dos sérvios, ainda que seja certo que a turma balcânica queira procurar a vitória para tentar fugir a um sorteio mais complicado para a próxima ronda.



E a verdade é que os de Belgrado estão num bom momento para o tentar, já que levam oito partidas seguidas a ganhar e oito sem perder. Nos últimos três jogos não sofreu qualquer golo, sendo que em seis dos mais recentes oito se viram, mesmo assim, pelo menos 3 em cada uma das suas partidas. Já em sete deles, o Estrela Vermelha foi a primeira formação a marcar.



Quanto ao Hoffenheim, vem numa série positiva, mas claramente mais 'curta', com apenas três jogos seguidos sem perder. Por outro lado, olhando aos golos, note-se que em cinco dos últimos sete viram-se pelo menos 3 nas partidas dos alemães, sendo que em seis dos mais recentes oito ambas as formações marcaram.

CÓD 140 Est. Vermelha 2.69 Empate 3.44 Hoffenheim 2.23