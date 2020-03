Estrela Vermelha-Maccabi Tel-Aviv: visitantes em bom momento

Em partida da 22.ª jornada da Euroliga, e já com o playoff ao virar da esquina, Estrela Vermelha e Maccabi encontram-se esta sexta-feira em Belgrado, numa partida na qual ambos os conjuntos entram em campo em busca de resultados positivos para tentar melhorar as respetivas colocações.



Neste sentido, os visitantes são aqueles que estão em fase mais positiva, já que são quartos e têm chances matemáticas de chegar pelo menos ao segundo posto, ao passo que os anfitriões entram em campo no 14.º lugar e têm uma diferença de quatro vitórias em relação ao último posto de playoff.



Vindo de quatro derrotas seguidas nesta Euroliga, o Estrela Vermelha não entra em campo no melhor dos momentos, ao contrário dos israelitas, que vão já em cinco vitórias seguidas, duas delas fora de portas.



De notar que no confronto direto o Maccabi venceu na primeira volta por 84-69.