Estrela Vermelha-Olimpia Milano: equipas com desempenhos muito distintos até ao momento

Estrela Vermelha e Olimpia Milano defrontam-se, esta terça-feira, pelas 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 24.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm desempenhos bem distintos até ao momento na competição.

À entrada para esta ronda, o Estrela Vermelha posiciona-se no 14.º lugar, com oito vitórias e 12 derrotas, enquanto que o Olimpia Milano se encontra no terceiro posto, com 14 triunfos e seis desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Estrela Vermelha registou Split, Cedevita Olimpija, Olympiacos e Mornar Bar) e uma derrota (Lyon-Villeurbanne), ao passo que o Olimpia Milano somou quatro desaires (Alba Berlim, CSKA Moscovo, Zalgiris Kaunas e Fortitudo Bolonha) e um desaire (Pesaro).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Estrela Vermelha, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Olimpia Milano a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse período.