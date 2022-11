Estrela Vermelha-Partizan: dérbi que promete agitar Belgrado

CÓD 311 Est. Vermelha 1,78 Empate 10,5 Partizan Belg. 1,84

Dia de jogo grande no campeonato sérvio, com o Estrela Vermelha a receber a visita do Partizan, numa partida da 8.ª jornada que colocará frente a frente o terceiro e o primeiro colocados, respetivamente.Com sete vitórias em sete jogos nesta competição, o Partizan vem de duas derrotas seguidas na Euroliga, mas a verdade é que, num jogo desta magnitude a motivação estará certamente em alta. Em termos pontuais, olhando aos últimos dez jogos, o Partizan chegou aos 84 pontos.Quanto ao Estrela Vermelha, tem cinco vitórias e uma derrota no campeonato - tem uma partida em atraso -, chegando a este encontro numa boa sequência global, já que venceu os últimos quatro jogos, três deles da Euroliga. Em termos pontuais, a média dos últimos dez jogos é de 81.Quanto ao confronto direto, nota para a média pontual deste confronto nos últimos dez, que chega aos 160: 81 foram da autoria do Estrela Vermelha; 79 do Partizan. Na época passada houve oito duelos entre estas equipas, com cinco vitória do Estrela Vermelha e três do Partizan.