Estrela Vermelha-Zalgiris Kaunas: ação na Euroliga

Equipas com tradição no basquetebol europeu, Estrela Vermelha e Zalgiris Kaunas encontram-se esta quarta-feira em solo sérvio, num duelo da Euroliga que colocará frente a frente o oitavo e o 16.º colocados da prova, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto sérvio parte em busca da quinta vitória consecutiva, um resultado que permitiria aos balcânicos manterem-se numa posição de playoff. Quanto aos lituanos, estando já afastados de qualquer chance de seguir para a ronda seguinte da prova, tentarão pelo menos disfarçar a campanha menos boa que estão a realizar, já que em 18 jogos apenas venceram cinco - são mesmo uma das três equipas com pior registo até ao momento, a par do Zenit e do Alba Berlim.



Para piorar o cenário dos lituanos, de notar que o confronto direto tem sido francamente favorável ao Estrela Vermelha, equipa que venceu quator dos últimos cinco encontros entre estas duas equipas, o mais recente mesmo nesta temporada, com triunfo por 61-59 em solo lituano. Haverá vingança?

CÓD 201 Est. Vermelha 1.51 Empate 10.87 Zalgiris Kaunas 2.62