Estudiantes LP-Central Córdoba: fecho de ação na Argentina

Encontro da 5.ª jornada da Fase Complementacion da Copa Diego Armando Maradona, com o Estudiantes LP a receber a visita do Central Córdoba, no derradeiro duelo desta fase no qual pouco há para definir, havendo apenas uma questão de honra, até porque o conjunto visitante é último com apenas 2 pontos, ao passo que o Estudiantes é 4.º, com 4.



Em confronto estarão duas equipas que apenas venceram um dos últimos dez jogos, sendo que no caso dos visitantes a série de jogos sem ganhar é de cinco, ao passo que o Estudiantes venceu mais recentemente - no último jogo de 2020. Por outro lado, refira-se que estas duas equipas levam já seis jogos consecutivos a sofrer golos, sendo que o Estudiantes foi sempre a primeira equipa a sofrer.



Por outro lado, olhar ao confronto direto, que nos mostra um equilíbrio absoluto: uma vitória para cada lado, ambas por 1-0.