Estudiantes LP-Fortaleza: equipas com olhos postos nos 'quartos' da Libertadores

Estudiantes de La Plata e Fortaleza defrontam-se na madrugada desta quinta-feira, a partir das 01:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Libertadores, num encontro em que as duas equipas chegam igualadas na eliminatória, depois do 1-1 registado na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Estudiantes de La Plata registou uma vitória (Sarmiento Junin), um empate (Fortaleza) e três derrotas (Independiente, Newell's Old Boys e Arsenal Sarandi), enquanto que o Fortaleza somou dois triunfos (América Mineiro e Ceará), um empate (Estudiante de La Plata) e dois desaires (Atlético Mineiro e Coritiba).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser apenas o segundo duelo de sempre entre os dois clubes.