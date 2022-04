Estudiantes LP-Vélez Sarsfield: embate em argentino na Libertadores

CÓD 235 Estudiantes LP 2.2 Empate 2.85 Vélez Sarsfield 3

Segue a todo o gás a ação nesta primeira jornada da Libertadores, agora com um embate em argentino no Grupo C, a colocar frente a frente Estudiantes LP e Vélez Sarsfield.9.º no Grupo B do campeonato argentino, o Vélez chega a este jogo com três vitórias nos últimos nove jogos, ao passo que o Estudiantes é 2.º no mesmo agrupamento e vem de quator partidas consecutivas sem perder. Nos últimos nove duelos, refira-se, os de La Plata ganharam cinco jogos, empataram três e perderam um.Em termos de golos, note-se que a tendência é para um marcador magro: apenas dois dos últimos oito jogos do Estudiantes tiveram pelo menos 3, ao passo que no caso do Vélez o dado refere-se a oito dos últimos dez.Quanto ao confronto direto, o Estudiantes não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Vélez e marcou sempre pelo menos um golo. Este ano estas duas equipas já se encontraram, com o marcador a ficar num empate a um golo.