Estugarda-Borussia Dortmund: Tiago Tomás e Raphaël Guerreiro frente a frente

Estugarda e Borussia Dortmund defrontam-se, esta sexta-feira, a partir das 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga alemã de futebol (Bundesliga), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que terão várias ausências para este duelo.

Do lado do Estugarda, não vão a jogo por lesão sete jogadores: Ahamada, Didavi, Forster, Kalajdzic, Katompa Mvumpa, Nartey e Sankoh. Já no Borussia Dortmund são seis as baixas por lesão: Meunier, Morey Bauza, Passlack, Schmelzer, Schulz e Tigges.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Estugarda de Tiago Tomás registou duas vitórias (Borussia Mönchengladbach e Augsburgo), dois empates (Union Berlin e Arminia Bielefeld) e uma derrota (Sandhausen), ao passo que o Borussia Dortmund de Raphaël Guerreiro somou dois triunfos (Arminia Bielefeld e Mainz), dois empates (Augsburgo e FC Colónia) e um desaire (RB Leipzig).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Borussia Dortmund, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Estugarda a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.