Estugarda-Colónia: equipa da casa com muitos lesionados

Arranca a jornada 5 da Bundesliga, com um embate entre Estugarda e Colónia que colocará frente a frente duas formações a viver inícios de temporada bem distintos. Os da casa, quintos na tabela, têm 7 pontos e estão numa fase bem positiva, ao passo que os visitantes, são antepenúltimos, com apenas 1 ponto, fruto de um empate.



Como dissemos em bom momento, o Estugarda apenas perdeu um dos quatro encontros que disputou - logo na ronda inaugural, diante do Friburgo -, ao passo que o Colónia ainda nem sequer triunfou e o melhor que conseguiu foi um empate, precisamente na ronda mais recente, diante do Eintracht Frankfurt.



Um registo negativo que se junta a outro, com 4 jogos seguidos a sofrer golos e a ser a primeira equipa a encaixá-los em cinco dos últimos seis duelos (uma série que já vem da época passada). Por outro lado, nos duelos do Colónia registaram mais de 3 golos em seis dos últimos 8, sendo que nos mais recentes 5 houve sempre pelo menos 5 cartões.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Estugarda venceu os últimos três encontros oficiais ante este Colónia, numa sequência na qual o marcador registou sempre pelo menos 3 golos. Uma estatística que, refira-se, se viu em quatro dos últimos cinco encontros, nos quais houve sempre golos de ambas as equipas.



E se o registo estatístico e da temporada é animador, o inverso pode entender pela disponibilidade de vários jogadores. É que o Estugarda tem quatro baixas certas e ainda sete outros futebolistas em dúvida. Basicamente, no pior dos cenários, serão onze as baixas para um duelo diante de um Colónia que apenas tem duas baixas certas e um jogador em dúvida.

CÓD 180 Estugarda 1.96 Empate 3.65 FC Colónia 3.3