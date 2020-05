Estugarda-Hamburgo: com a subida na mira

Duelo de topo na 28.ª jornada da 2. Bundesliga, com o segundo colocado Hamburgo a visitar o reduto do terceiro Estugarda, numa partida que poderá ser determinante para definir qual das duas equipas sobe diretamente ao principal escalão do futebol germânico.



Em melhor posição na tabela, o Hamburgo entra em campo vindo de dois empates neste regresso à atividade, uma série negativa, é certo, mas que curiosamente é melhor do que a do Estugarda, uma equipa que neste reatamento averbou dois desaires consecutivos e deixou em perigo a sua candidatura à subida.



Aliás, o Estugarda vem de quatro jogos consecutivos sem vencer e sempre a sofrer golos, algo que muito provavelmente voltará a acontecer nesta partida, já que nos últimos sete duelos entre estes conjuntos ambas as equipas marcaram. Nesse sentido, refira-se, o Hamburgo até é a equipa em pior série, já que vai em dez jogos seguidos a sofrer ante o Estugarda.



Ainda em relação ao confronto direto, de notar que este será o terceiro jogo da temporada entre estes conjuntos, havendo por agora uma vitória para cada lado: o Hamburgo venceu no campeonato; o Estugarda triunfo na Taça. Como será à terceira?

CÓD 120 Estugarda 2.13 Empate 3.15 Hamburgo 2.87