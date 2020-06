Etar 1924-Dunav Ruse: fecho da fase regular na Bulgária

Encontro de fecho de fase regular para duas equipas já condenadas a lutar pela permanência no primeiro escalão do futebol búlgaro, com o penúltimo Dunav Ruse a visitar o reduto do décimo Etar 1924, numa partida da 26.ª jornada que não registaram as melhores das temporadas.



Penúltimos, com apenas 19 pontos, os visitantes chegam a este jogo numa sequência de nove jogos seguidos sem ganhar, a qual foi agravada na jornada da retoma, com um nulo diante do Arda. Quanto ao Etar 1924, com 24 pontos, conseguiu um registo bem mais positivo nas últimas nove partidas, tendo vencido um encontro e empatado quatro.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Etar 1924 venceu os últimos três duelos diante deste Dunav, ampliando para seis a sequência positiva se analisarmos o número de jogos sem perder. Nessa mesma meia dúzia de encontros, refira-se, o Etar foi o primeiro a marcar em cinco deles, tendo sempre marcado a este adversário. Na primeira volta, por exemplo, venceu por 2-0.

CÓD 163 Etar 1924 1.5 Empate 3.26 Dunav Ruse 4.46