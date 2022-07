EUA-Brasil: brasileiros em clara vantagem no confronto direto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estados Unidos da América (EUA) e Brasil defrontam-se na tarde desta quarta-feira, a partir das 17 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final da Liga das Nações de voleibol, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que atravessam uma fase positiva.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os EUA registaram quatro vitórias (Porto Rico - em dois momentos -, México e República da Dominicana) e uma derrota (Canadá), enquanto que o Brasil somou quatro triunfos (Bulgária, Brasil, Canadá e Japão) e um desaire (França).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Brasil, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com os EUA a levarem a melhor no mais recente embate.