EUA-México: mexicanos lideram classificação da América do Norte e Central

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estados Unidos da América (EUA) e México defrontam-se na madrugada deste sábado, pelas 02:00 horas (horário de Portugal Continental), a contar para a sétima jornada da fase de qualificação norte e centro-americana para o Mundial'2022.

À entrada para esta ronda, os EUA posicionam-se no segundo lugar, com 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates uma derrota, enquanto que o México encontra-se na liderança isolada, com 14 pontos, após somar quatro triunfos e dois empates até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os EUA registaram três vitórias (Honduras, Jamaica e Costa Rica), um empate (Canadá) e uma derrota (Panamá), ao passo que o México somou dois triunfos (Honduras e El Salvador), dois empates (Panamá e Canadá) e um desaire (Equador).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos norte-americanos, uma vez que venceram três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.