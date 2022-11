EUA-País de Gales: primeiro encontro com muito em jogo

CÓD 104 E.U.A. 2,35 Empate 3 País de Gales 3,1

No segundo duelo do dia no Grupo B do Mundial'2022, Estados Unidos e País de Gales defrontam-se em Al Rayyan numa partida que poderá ser bastante importante na definição de qual das duas equipas passará aos oitavos-de-final da prova. Sim, é certo que ainda é a primeira jornada, mas num grupo com o Irão como outsider, é provável que o segundo apurado (a par da Inglaterra) saia daqui...Por isso, vencer será essencial neste enconto de abertura para norte-americanos e galeses, duas equipas que, curiosamente, chegam a este jogo vindos de duelos recentes com resultados menos positivos. Os Estados Unidos não venceram nenhum dos últimos três jogos, ao passo que os galeses foram batidos nos últimos três e nos últimos cinco não ganharam e sofreram sempre golos - e sempre em primeiro lugar. Falando em golos, nota para o registo de golos de ambas a equipas em oito dos últimos dez jogos.Do ponto de vista individual, Joe Allen é baixa para este jogo nos galeses, já Luca de la Torre é dúvida nos norte-americanos. Nota final para Gareth Bale, que será a grande figura a ter em conta nos galeses.