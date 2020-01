Everton-Arsenal: duelo de equipas em busca da retoma

Ainda com técnicos interinos no comando das respetivas equipas, Everton e Arsenal encontram-se este sábado em Liverpool, num duelo entre duas formações a viver épocas verdadeiramente para esquecer até ao momento.



Os gunners, décimos com 22 pontos, chegam a esta partida após terem sido goleados em casa pelo Manchester City, numa derrota que agravou uma série já bem negativa na Premier League, com apenas uma vitória conseguida nos últimos dois meses.



Quanto ao Everton, 16.º com 18, já sem Marco Silva no comando técnico, até tem um passado recente menos mau, com três vitórias no mesmo período, mas o pecúlio global acaba por ser pior.



Como pior é também o histórico de confrontos, com quatro vitórias gunners nos últimos cinco duelos. Como será desta vez?

