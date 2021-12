Everton-Arsenal: regresso às vitórias na mira

CÓD 175 Everton 3.17 Empate 3.29 Arsenal 2.13

Vindo de uma derrota em casa do Man. United por 3-2, o Arsenal procura esta segunda-feira, no fecho de mais uma jornada da Premier League, voltar aos triunfos, tendo pela frente uma equipa que está a assinar uma das séries mais negativas do momento no campeonato inglês.Atualmente em 15.º, com 15 pontos, o Everton leva oito encontros seguidos sem ganhar, sendo que nesse período perdeu seis duelos e empatou dois. Nos três mais recentes saiu sempre derrotado e em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a sofrer e ao intervalo já perdia. Não bastasse essa má sequência, os toffees estarão neste jogo privados de André Gomes, Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, Salomón Rondón e Gylfi Sigurdsson.Quanto ao Arsenal, vem da tal derrota, mas está mesmo assim a assinar um campeonato regular, com 23 pontos em 14 partidas já disputadas. Os gunners, que neste jogo não terão Sead Kolasinac e Granit Xhaka, têm até ao momento 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com 17 golos marcados e... 20 sofridos. Ainda assim, note-se que em sete dos últimos oito jogos que disputou (contando todas as provas) foi a primeira formação a marcar.Em relação ao confronto direto, na época passada o Everton venceu ambos os encontros, conseguindo aí construir uma sequência de três jogos seguidos a marcar aos gunners. Os toffees conseguiram ainda marcar primeiro em quatro dos últimos cinco duelos diretos.