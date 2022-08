Everton-Chelsea: duelo em tons de azul

CÓD 134 Everton 5.1 Empate 3.78 Chelsea 1.61

Goodison Park em Liverpool recebe este sábado um duelo em tons de azul, a colocar frente a frente Everton e Chelsea, numa partida da 1.ª jornada da Premier League.A procurar começar bem uma época na qual tenta retomar o caminho dos bons resultado, o Everton chega a este jogo depois de uma pré-temporada na qual conseguiu duas vitórias e duas derrotas. Para esta partida não contará com vários jogadores, numa lista na qual entram Andros Townsend, Séamus Coleman, Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, André Gomes e Salomón Rondón. Allan, Asmir Begovic e Yerry Mina são dúvidas.Quanto ao Chelsea, na pré-temporada deixou algo a desejar, já que teve o mesmo registo do Everton (duas vitórias e dois desaires), com uma das derrotas a ser bem dolorosa - os 4-0 sofridos diante do Arsenal. Individualmente falando, os blues estão na máxima força, havendo somente alguma dúvida quanto a Timo Werner.Em termos de confronto direto, o balanço recente mostra alguma vantagem do Everton, com quatro vitórias, contra as duas dos blues, nos últimos nove duelos. Na época passada houve uma igualdade em Londres e, depois, uma vitória por 1-0 do Everton em casa.