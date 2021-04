Everton-Crystal Palace: toffees recebem adversário de boa memória

Oitavo colocado na tabela da Premier League, o Everton recebe esta segunda-feira a visita do Crystal Palace, o 12.º, numa partida da 30.ª jornada na qual os toffees tentarão voltar às vitórias depois de três derrotas consecutivas - uma delas para a Taça de Inglaterra.



Do lado oposto, os londrinos venceram no duelo mais recente, e estão já relativamente tranquilos a meio da tabela, com 11 pontos de avanço para a zona de despromoção. Já o Everton, com 46 pontos, tem a Liga Europa a apenas 3 pontos, pelo que vencer aqui é quase obrigatório para alimentar esse objetivo.



No que a jogadores diz respeito, o Everton não poderá contar com Bernard, Abdoulaye Doucouré, Fabian Delph, Jordan Pickford e Jean-Philippe Gbamin, tendo ainda James Rodríguez, Tom Davies e Ben Godfrey em dúvida. Do lado oposto, os londrinos contam com vários regressos, mas ainda têm três baixas (Mamadou Sakho, James McCarthy e Wayne Hennessey) e ainda outros nomes em dúvida (James Tomkins, Tyrick Mitchell, Nathaniel Clyne, James McArthur e Nathan Ferguson).



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que o Everton não perdeu nenhum dos últimos 12 jogos que fez diante do Crystal Palace. No mais recente, em setembro, venceu fora por 2-1.

CÓD 168 Everton 1.76 Empate 3.3 Crystal Palace 4.64