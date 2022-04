Everton-Leicester City: duelo em atraso da jornada 18 da Premier League

CÓD 170 Everton 2.26 Empate 3.27 Leicester City 2.92

Encontro em atraso da jornada 18 da Premier League, com um embate entre Everton e Leicester City, duas equipas que entram nesta ronda separadas por 12 pontos e 8 posições na tabela do campeonato inglês.Em melhor posição está o Leicester, com 40 pontos, uma equipa que neste jogo não contará com Boubakary Soumaré, Wilfred Ndidi, Danny Ward, Ryan Bertrand e Jamie Vardy. Vindo de um desaire diante do Newcastle, por 2-1, os foxes levam três partidas seguidas a sofrer golos, sendo que em seis dos últimos sete marcaram e sofreram.Quanto ao Everton, com quatro baixas a reportar (Tom Davies, Andros Townsend, Nathan Patterson e Gylfi Sigurdsson), entra em campo com 28 pontos, apenas 3 pontos acima da zona de descida. A formação de Liverpool vem de uma vitória importantíssima sobre o Man. United.Em relação ao confronto direto, aí o Everton tem alguns motivos para sorrir, já que não perdeu nenhum dos últimos três jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Desses tais três encontros venceu dois e empatou um. Esta época, apesar de estarmos já numa fase adiantada, este será somente o primeiro encontro entre as duas equipas.