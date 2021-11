Everton-Liverpool: dia de dérbi em Merseyside

CÓD 113 Everton 6.94 Empate 4.89 Liverpool 1.34

Dia de jogo grande na Premier League, com um dérbi de Merseyside entre Everton e Liverpool, referente à jornada 14 do campeonato britânico. Em terceiro, o conjunto visitante entra em campo numa grande fase, ao passo que os da casa são somente 14.ºs, com menos 13 pontos do que os rivais (28 contra 15)Privado de vários jogadores (Yerry Mina, André Gomes, Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, Mason Holgate e Gylfi Sigurdsson), o Everton não venceu nenhum dos últimos sete jogos e leva três sem conseguir marcar. Em cinco dos últimos sete foi igualmente a primeira equipa a sofrer.Quanto ao Liverpool, leva três vitórias seguidas e três jogos consecutivos sem sofrer - marcou 10 golos nesses três duelos. Foi a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez duelos que disputou e tentará nesta partida ampliar essa sequência, numa partida na qual não contará com Roberto Firmino, Naby Keïta, Harvey Elliott, Curtis Jones e Joe Gomez.A fechar, olhar ao confronto direto, que nos mostra três duelos seguidos sem derrota para o Everton (dois empates e uma vitória no duelo mais recente). Por outro lado, apenas dois dos últimos oito duelos tiveram mais do que 3 golos, pelo que é pouco provável que o registo de golos seja elevado.