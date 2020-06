Everton-Liverpool: dia de dérbi na Premier League

A um pequeno passo de confirmar aquilo que espera há três meses, o Liverpool pode este domingo dar mais um passo rumo à conquista do título inglês, quando pelas 19 horas de domingo visitar o reduto do vizinho e rival Everton, num dérbi da cidade dos Beatles que colocará frente a frente o 12.º e o líder, respetivamente.



Com 37 pontos, o Everton chega a este jogo vindo de três jogos seguidos pré-retoma sem triunfar, uma sequência tentará inverter nesta partida na qual não poderá contar com os lesionados Theo Walcott, Jean-Philippe Gbamin e Cenk Tosun. Para lá deste trio, há também dúvidas quanto a Yerry Mina, Fabian Delph e Bernard, isto num duelo no qual os de Goodison Park tentarão, para lá de vencer, inverter uma sequência de sete jogos seguidos a sofrer. Nesses sete duelos, refira-se, em seis deles houve golos de ambas as formações.



Quanto ao Liverpool, entra em campo com mais do dobro dos pontos do rival - 82 -, chegando a este jogo com mais 22 pontos do que o segundo colocado Manchester City. Quer isto dizer que, com 9 duelos pela frente, os reds estão a apenas 6 pontos do título, algo que podem carimbar já na próxima semana - isto caso vençam os dois próximos encontros. Nesse sentido, o Liverpool tem muitas estatísticas do seu lado, a começar pela sequência de 20 jogos seguidos sem perder diante do Everton, sendo que em oito dos últimos dez jogos foi mesmo a primeira equipa a marcar.



No que a jogadores diz respeito, o Liverpool não terá disponíveis Nathaniel Clyne e Xherdan Shaqiri, ao passo que Andrew Robertson e Mohamed Salah são dúvidas.

CÓD 161 Everton 5.24 Empate 4.03 Liverpool 1.54