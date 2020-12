Everton-Manchester City: citizens claramente favoritos no frente a frente

Everton e Manchester City defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente duas formações separadas por três pontos na tabela classificativa - com os citizens a terem um jogo a menos do que os toffees.

À entrada para esta ronda, o Everton, de André Gomes, posiciona-se no 4.º lugar, com 26 pontos, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas, enquanto que o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, encontra-se no 9.º posto, com 23 pontos, após somar seis triunfos, cinco empates e duas derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Everton registou três vitórias (Chelsea, Leicester e Arsenal), um empate (Burnley) e uma derrota (Manchester United), ao passo que o Manchester City somou três triunfos (Marselham Southampton e Arsenal) e dois empates (Manchester United e West Bromwich).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos citizens, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.