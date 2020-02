Everton-Manchester United: red devils procuram manter boa forma

A viver um grande momento, ainda sem qualquer derrota desde a chegada de Bruno Fernandes ao clube, o Manchester United procura este domingo o oitavo encontro consecutivo sem perder, numa partida da 28.ª jornada da Premier League na qual terá pela frente um Everton que tem feito uma temporada de altos e baixos.



11.º na tabela, com 36 pontos, o conjunto de Liverpool defende nesta partida uma sequência de seis jogos seguidos sem perder em Goodison Park, isto num duelo no qual terá pela frente uma equipa há qual venceu por apenas uma vez nos últimos sete encontros (uma goleada por 4-0 na época passada).



Quanto ao United, conforme dissemos vai em sete jogos seguidos sem perder (em todas as competições), tendo neste encontro a possibilidade de colocar ainda mais pressão no quarto colocado Chelsea e cimentar a sua posição numa zona de Liga dos Campeões.



No que a jogadores diz respeito, e com André Gomes em alta rotação, o Everton não poderá contar com os lesionados Jean-Philippe Gbamin e Morgan Schneiderlin, tendo ainda dúvidas quanto a Lucas Digne e Theo Walcott. Uma situação que encontra paralelo do outro lado, já os red devils contam com algumas baixas, nomeadamente Paul Pogba, Marcus Rashford, Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe e Anthony Martial.

CÓD 147 Everton 2.46 Empate 3.17 Manchester Utd. 2.74