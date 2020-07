Everton-Southampton: equipas tranquilas a meio da tabela

Encontro de equipas em posições tranquilas na tabela da Premier League, com Everton e Southampton a enfrentarem-se esta quinta-feira num duelo da 34.ª jornada da prova.



11.º, com 44 pontos, o conjunto de Liverpool entra em campo na sequência de uma derrota por 1-0 diante do Tottenham que travou uma retoma imbatível - tinha duas vitórias e um empate até então -, defrontando um Southampton que surge duas posições abaixo, com menos 1 ponto, e que curiosamente também vive uma retoma similar.



Em quatro jogos, perdeu um e ganhou três, com especial destaque para o triunfo sobre o Manchester City, na segunda-feira, por 1-0. Com estes três triunfos, refira-se, os saints escaparam da zona de pressão e estão já salvos da possível descida.



Olhando ao confronto direto, de notar que os últimos seis jogos tiveram golos de ambas a equipas, sendo que nesse sentido o Southampton é a equipa que há mais tempo sofre nestes duelos - são sete os encontros seguidos a encaixar, contra seis dos toffees. Na primeira volta, refira-se, o Everton venceu em casa dos saints por 2-1.

CÓD 156 Everton 2.01 Empate 3.34 Southampton 3.45