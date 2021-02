Everton-Southampton: fecho da jornada na Premier League

No fecho da jornada 26 da Premier League, Everton e Southampton encontram-se esta segunda-feira em Liverpool, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e o 14.º colocados, respetivamente. Com 24 jogos, os toffees somam 40 pontos, ao passo que os saints, com mais uma partida, têm menos 10 pontos na tabela.



Vindo de uma moralizadora vitória no dérbi com o Liverpool, o Everton procurará reforçar a sua candidatura europeia, numa partida na qual tentará algo que há muito não consegue: duas vitórias seguidas no campeonato. Por outro lado, os toffees tentarão travar uma tendência recente para serem a primeira equipa a sofrer - a única vez que não aconteceu nos últimos cinco duelos foi precisamente diante do Liverpool.



Quanto ao Southampton, não venceu nenhum dos últimos três jogos (duas derrotas e um empate) e sofreu sempre golos. Para piorar as coisas, a equipa visitante não poderá contar com vários jogadores, nomeadamente Michael Obafemi, Takumi Minamino, Oriol Romeu, Kyle Walker-Peters, William Smallbone, Theo Walcott e Ibrahima Diallo.



Por outro lado, olhando a estatísticas, note-se que o Everton perdeu os seus últimos três jogos caseiros no campeonato, ao passo que o Southampton perdeu sete dos últimos oito duelos fora de portas na mesma prova. Já nos três mais recentes sofreu sempre pelo menos 3 golos.



Em relação ao confronto direto, o Everton não perdeu nenhum dos últimos 15 duelos caseiros diante do Southampton em todas as provas, sendo que leva igualmente oito partidas seguidas a marcar. Contudo, note-se que nesses oito duelos o Southampton também marcou em sete, sendo que em quatro dos últimos cinco foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo.

CÓD 146 Everton 2.07 Empate 3.32 Southampton 3.32