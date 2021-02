Everton-Tottenham: Mourinho em ação na Taça de Inglaterra

Vindo de uma importantíssima vitória do WBA, que na altura travou uma nunca vista sequência de três derrotas consecutivas da equipa comandada por José Mourinho, o Tottenham visita esta quarta-feira o reduto do Everton, num duelo dos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra no qual está obrigado a vencer, sob pena de dizer adeus a um dos objetivos da temporada.



Com Harry Kane de volta, os spurs voltaram a vencer no domingo precisamente com um golo do avançado inglês e deverá ser uma vez mais apoiado na eficácia da sua estrela que José Mourinho deixará grande parte das suas esperanças. Tudo isto num jogo no qual os spurs tentarão aproveitar a debilidade defensiva contrária, já que os toffees levam quatro jogos seguidos a sofrer, num total de sete golos sofridos, três deles no fim de semana, num moralizador e desgastante empate diante do Man. United. Ainda assim, a verdade é que os de Liverpool também têm dados positivos do seu lado, como por exemplo o facto de terem sido os primeiros a marcar em cinco dos últimos sete encontros que disputaram. Aliás, o cinco em sete é também visto no número de jogos com pelo menos 3 golos e golos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Tottenham foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em seis dos últimos oito, ainda que curiosamente no mais recente, disputado em setembro em Londres, tenha perdido por 1-0. Haverá vingança?

CÓD 189 Everton 2.6 Empate 3.04 Tottenham 2.68