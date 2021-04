Everton-Tottenham: vencer é (quase) obrigatório

Duelo de equipas com ambições europeias que vivem momentos pouco positivo na abertura de mais uma jornada da Premier League. Frente a frente estarão o oitavo e o sétimo colocados, duas equipas que à entrada desta ronda 32 estão separadas por 1 ponto (a vantagem é dos spurs), sendo que os toffees têm um jogo em atraso.



Sem vencer há cinco partidas, o Everton tem seis baixas para este jogo (Bernard, Yerry Mina, Abdoulaye Doucouré, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin e Dominic Calvert-Lewin), isto num jogo no qual tentará, para lá de vencer, conseguir um resultado que permita, de uma vez por todas, assumir a candidatura europeia.



Quanto ao Tottenham o cenário é similar. Os spurs ganharam apenas um dos últimos cinco jogos que disputaram, sendo que no mais recente, em casa do Man. United, nem o facto de terem entrado a vencer lhes serviu de muito, já que acabaram derrotados por 3-1. Aliás, os comandados de José Mourinho até têm por hábito entrar a ganhar (marcaram primeiro em sete dos últimos nove jogos), mas nem isso lhes valea garantia de triunfo.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro jogo da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora duas vitórias dos de Liverpool a reportar. Uma para a Premier League, por 1-0, e outra para a Taça de Inglaterra, no louco 5-4 de fevereiro. Iremos ver a história repetir-se?

CÓD 126 Everton 3.21 Empate 3.25 Tottenham 2.14