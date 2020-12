Everton-West Ham: arranque de 2021 na Premier League

Primeiro encontro de 2021 na Premier League, com o Everton a receber a visita do West Ham, num duelo da 17.ª jornada da prova na qual estarão frente a frente o quarto e o décimo colocados da tabela do campeonato britânico.



Com 29 pontos, os toffees são das equipas em melhor momento, chegando a este jogo vindo de cinco jogos seguidos sem perder, quatro deles com triunfos consecutivos. Quanto ao West Ham, está algumas posições abaixo com 23 pontos, chegando a esta partida numa sequência bem distinta, sem vencer em nenhum dos últimos quatro encontros (empatou três e perdeu outro).



Privado de Lucas Digne, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin, Allan e James Rodríguez - e ainda com Richarlison em dúvida -, o Everton pode ficar a 1 ponto do Liverpool em caso de triunfo, algo que poderá motivá-lo a triunfar neste duelo, no qual tentará manter a tendência de também ser a primeira equipa a marcar - foi assim em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.



Quanto aos hammers, privados de Arthur Masuaku, têm algumas estatísticas interessantes, como por exemplo o facto de sete dos últimos sete encontros que disputou terem tido pelo menos 3 golos e com ambas as equipas a marcar. Ainda assim, note-se que em quatro dos últimos cinco foi a primeira formação a sofrer.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que mostra uma vantagem clara do Everton. Os toffees não perderam nenhum dos últimos quatro duelos frente aos londrinos, tendo marcado sempre nos últimos sete.