EWE Oldenburg-Reyer Veneza: alemães e italianos em jogo da Eurocup

Em encontro da primeira jornada da segunda fase da Eurocup, EWE Oldenburg e Reyer Veneza encontram-se esta quarta-feira em solo alemão, numa partida do Grupo F da prova.



Terceiro no Grupo D da fase inicial, o conjunto alemão chega a esta partida depois de quatro vitórias seguidas na Bundesliga, ao passo que os italianos, vencedores do Grupo B, entraram em 2020 da pior forma, com uma derrota com o Germani Basket Brescia.

CÓD 170 EWE Oldenburg 1.59 Empate 10.5 Reyer Veneza 2.22