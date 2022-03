Exeter Chiefs-Leicester Tigers: confronto de topo no campeonato inglês de râguebi

CÓD 235 Exeter Chiefs 1.78 Empate 20 Leicest. Tigers 1.89

Encontro do campeonato inglês de râguebi, com um embate entre os Exeter Chiefs e os Leicester Tigers, duas equipas que à entrada para esta 20.ª ronda estão na 4.ª e 1.ª posições, respetivamente.Líderes com 76 pontos, os visitantes estão destacados na frente, mercê de uma campanha com 16 vitórias e 3 empates. Quanto aos da casa, têm 56 pontos e estão dentro da zona de playoff - é o último.Olhando ao registo recente, nos últimos sete encontros os Chiefs venceram quatro encontros, ao passo que os visitantes triunfaram em cinco, sendo que no mais recente bateram os London Irish.Quanto ao confronto direto, no encontro mais recente a vitória foi para os Tigers, por 34-19, colocando na altura um ponto final numa sequência de quatro triunfos seguidos dos Chiefs.