Extremadura UD-Cádiz: opostos travam forças na La Liga2

O Extremadura recebe, esta terça-feira, o Cádiz em jogo a contar para a 39.ª jornada do segundo escalão espanhol de futebol (La Liga2), num encontro que colocará frente a frente o atual penúltimo classificado e o líder da prova, respetivamente.

À entrada para esta ronda, o Extremadura posiciona-se no 21.º lugar, com 37 pontos, fruto de oito vitórias, 13 empates e 17 derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Cádiz encontra-se no 1.º posto, com 66 pontos, após somar 18 triunfos, 12 empates e oito derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Extremadura registou uma vitória (Racing Santander), dois empates (Málaga e Fuenlabrada) e duas derrotas (Saragoça e Numancia), ao passo que o Cádiz somou um triunfo (Oviedo), três empates (Alcorcón, Huesca e Elche) e uma derrota (Tenerife).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Extremadura nos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, tendo o Cádiz vencido no último confronto.