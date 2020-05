F. Düsseldorf-Paderborn: aflitos procuram dar resposta no regresso da Bundesliga

A Merkur Spiel-Arena vai, este sábado, dar palco ao regresso do campeonato alemão, com um encontro entre o Fortuna Düsseldorf e o Paderborn, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Bundesliga. Este será, certamente, um duelo diferente para ambas as formações, uma vez que a prova esteve suspensa durante cerca de dois meses devido ao surto do novo coronavírus e, por isso, realizar-se-á à porta fechada.



À entrada para esta ronda, o Düsseldorf posiciona-se no 16.º lugar, com 22 pontos, fruto de cinco triunfos, sete empates e 13 derrotas, enquanto que o Paderborn é o último classificado da prova, com 16, após somar quatro vitórias, outros tantos empates e 17 desaires.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Düsseldorf registou um triunfo (Friburgo), três empates (Wolfsburgo, Hertha Berlin e Mainz) e uma derrota (Borussia Monchengladbach), ao passo que o Paderborn apenas não perdeu um jogo, quando empatou (1-1) na receção ao Schalke 04.



Relativamente à prestação das equipas no seu recinto ou fora dele, de notar que o Düsseldorf, nas 12 partidas disputadas no seu estádio, venceu três, empatou o mesmo número e perdeu por seis ocasiões. Já o Paderborn a jogar fora do seu reduto só por duas vezes saboreou o palato da vitória, tendo empatado em uma ocasião e saído derrotado nos restantes dez jogos que fez.



O saldo entre golos marcados e sofridos também não é favorável para ambas as equipas, ainda assim - por diferença de um golo -, o Düsseldorf apresenta melhores registos. Nos 25 jogos já disputados, a formação que jogará em casa marcou 27 golos e sofreu 50, enquanto que o Paderborn marcou 30 e sofreu 54.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Paderborn nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, com o Düsseldorf a sair vencedor em apenas uma ocasião.

