F91 Dudelange-KF Tirana: luxemburgueses procuram ganhar vantagem

Em jogo da 1.ª mão da 1.ª ronda de qualificação da Liga dos Campeões, os luxemburgueses do F91 Dudelange recebem esta quarta-feira a visita dos albaneses do KF Tirana, numa partida que representará para ambas as equipas o arranque oficial da nova temporada.Havendo pouca matéria para análise - apenas duelos de preparação -, valerá sempre olhar para o registo vindo da época passada, que nos mostra uma tendência para haver golos. O Dudelange marcou em todos os últimos 15 jogos caseiros que disputou, ao passo que o Tirana apenas por duas vezes não marcou nos últimos onze jogos fora de casa.Por outro lado, aqui analisando jogos fora e em casa, o F91 Dudelange foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos que disputou. Em quatro dos últimos cinco duelos de ambas as equipas houve 3 ou mais golos. No caso do Tirana, o destaque vai para os sete jogos seguidos a sofrer golos, tendo em cinco deles sido mesmo a primeira equipa a encaixar.