FA Göppingen-R-Neckar Löwen: na corrida por um lugar na Liga Europeia

A três jornadas do final do campeonato, FA Göppingen e R-Neckar Löwen encontram-se esta quinta-feira, numa partida da 32.ª jornada que colocará frente a frente o 5.º e o 8.º colocados da prova.Em melhor situação, com 35 pontos, o FA Göppingen está na corrida pela derradeira posição de acesso à Liga Europeia, ao passo que o Neckar Löwen surge com 30 pontos, ainda na luta por esse último posto de apuramento.Em termos individuais, Marcel Schiller é o melhor marcador de ambas as equipas, com 165 golos, 81 deles conseguidos da marca dos 7 metros. Ainda no Göppingen, destaque para JL Andersen, com 69 assistências. Do lado oposto, o R-Neckar Löwen tem em Andy Schmid a sua figura de proa, com 132 golos, ao passo que Niclas Kirkeløkke é o melhor assistente, cm 80 passes para golo.Quanto ao confronto direto, na primeira volta houve triunfo do Löwen em casa por 37-32. Como será desta vez?