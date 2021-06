Fabio Fognini-Federico Delbonis: duelo de Roland Garros

Oitavo encontro entre Fabio Fognini e Federico Delbonis no circuito profissional de ténis, este agora referente à terceira ronda de Roland Garros.



Com vantagem clara no confronto direto, já que venceu cinco dos sete duelos até ao momento disputados, Fognini é o claro favorito, mas Delbonis parece estar a viver um 2021 de bom nível, já que tem 18 vitórias contra apenas 11 derrotas. Quanto a Fognini, tem um registo de 14 triunfos e 12 desaires.



Note-se que o mais recente duelo entre estes dois tenistas foi precisamente neste Roland Garros, em 2019, com triunfo de Fognini em quatro sets. Aliás, esse foi o segundo de dois duelos de Grand Slam depois da vitória em Wimbledon, em 2016.